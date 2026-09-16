Napoli: blitz dei carabinieri anti camorra, 31 misure cautelari

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, nei confronti di 31 persone, domiciliate nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta, ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione camorristica denominata clan Petrone-Puccinelli operante nel Rione Traiano del quartiere partenopeo di Soccavo.