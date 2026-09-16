Milano, rabbino aggredito alla fermata del bus: 3 sospetti autori in Questura

L’uomo, 60 anni, è stato picchiato e insultato in zona Bande Nere. La Russa: “Episodio inquietante”

Un rabbino di 60 anni è stato aggredito mercoledì pomeriggio nella zona delle Bande Nere a Milano. L’uomo si trovava alla fermata dell’autobus quando è stato insultato e aggredito. In seguito è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare la polizia. I tre sospetti autori della violenza sono stati individuati e condotti in Questura per accertamenti.

Inoltre il rabbino, che ha aiutato, assieme ad alcuni passanti presenti, a individuare i suoi presunti aggressori, si è recato in Questura per sporgere denuncia.

Brigata ebraica: “Fatto agghiacciante”

Subito sono arrivati i primi messaggi di condanna, in particolare dalla Brigata ebraica di Milano. “Quanto accaduto è agghiacciante. Il fatto che i tre autori dell’aggressione siano stati individuati è un passaggio fondamentale, ma ora credo sia doveroso andare oltre e capire chi siano i loro mandanti morali”, ha detto Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica.

“Purtroppo, all’indomani del 7 ottobre 2023, abbiamo assistito a una sorta di ‘via libera’ all’odio antiebraico, esploso persino prima della reazione militare di Israele a Gaza. Un clima velenoso che non può più essere tollerato”. “Rivolgo l’ennesimo accorato appello alla politica, e in particolare a certa sinistra: è indispensabile abbassare immediatamente i toni. Il nostro obiettivo prioritario deve essere quello di portare la pace in Medio Oriente, non di importare la guerra a casa nostra”, ha aggiunto.

“Alla luce di quanto è successo, rilancio con forza l’urgenza di approvare al più presto il disegno di legge contro l’antisemitismo. Serve un segnale chiaro e inequivocabile da parte delle istituzioni per tutelare la sicurezza di tutti e riaffermare i valori fondamentali della convivenza civile”.

La Russa: “Inquietante aggressione, solidarietà al rabbino e alla comunità ebraica”

“È molto grave quanto avvenuto oggi a Milano e denunciato dal presidente della Comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi. L’aggressione violenta ai danni di un rabbino, colpito con calci e pugni, insultato e umiliato mentre si trovava alla fermata di un autobus, rappresenta un episodio inquietante che non può essere sottovalutato”, ha affermato Ignazio La Russa, presidente del Senato.

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al rabbino aggredito e alla Comunità ebraica di Milano. La violenza e l’odio antisemita non possono trovare spazio nella nostra società e devono essere contrastati con fermezza, attraverso l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle responsabilità. In attesa che le indagini chiariscano dinamica e movente dell’aggressione, è necessario non lasciare spazio all’intolleranza e alla violenza, riaffermando con forza i valori di rispetto, convivenza e libertà che sono alla base della nostra democrazia”.

Osservatorio Israele: “Fermare l’odio antiebraico”

“Condanniamo con fermezza la gravissima aggressione subita a Milano da un rabbino, picchiato e insultato alla fermata dell’autobus. Un episodio che dimostra ancora una volta come l’antisemitismo, quando viene alimentato e normalizzato, possa trasformarsi in odio e violenza”, ha dichiarato in una nota il presidente dell’Osservatorio Israele, Nicolae Eitan Galea. “Alla Camera è ora necessario procedere all’adozione della definizione IHRA, uno strumento fondamentale per riconoscere e contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme. Solidarietà al rabbino aggredito e alla Comunità ebraica di Milano. L’odio antiebraico va fermato”.