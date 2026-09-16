Latina, sparatoria in centro: morto un 30enne

È stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre si trovava in viale XXIV Maggio, nel centro di Latina, a pochi passi dall’Università e dalla Chiesa dell’Immacolata. Vittima dell’agguato un uomo di 30 anni, morto dopo essere stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggita dal luogo della sparatoria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e la Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi e nelle indagini per ricostruire l’accaduto e risalire all’autore dell’agguato. L’episodio si inserisce in un clima di crescente tensione in città. Martedì notte, intorno alle 4, un uomo aveva sparato al culmine di una lite.