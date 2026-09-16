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mercoledì 16 settembre 2026

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Firenze, oltre 6 mila oggetti di lusso contraffatti scoperti in un capannone "alveare"

LaPresse
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La Guardia di finanza ha scoperto in un capannone, cosiddetto “alveare”, della periferia del comune di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, 6231 oggetti, tra borse e accessori di vario tipo, riportanti il logo contraffatto di un noto marchio di lusso francese, nella disponibilità di svariate ditte individuali operanti nel settore della produzione di abbigliamento e accessori. Gli oggetti sono stati sequestrati. Denunciato il il responsabile dell’attività commerciale controllata mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione e i relativi flussi finanziari, oltre a verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti lungo la filiera.