Firenze, oltre 6 mila oggetti di lusso contraffatti scoperti in un capannone "alveare"

La Guardia di finanza ha scoperto in un capannone, cosiddetto “alveare”, della periferia del comune di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, 6231 oggetti, tra borse e accessori di vario tipo, riportanti il logo contraffatto di un noto marchio di lusso francese, nella disponibilità di svariate ditte individuali operanti nel settore della produzione di abbigliamento e accessori. Gli oggetti sono stati sequestrati. Denunciato il il responsabile dell’attività commerciale controllata mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione e i relativi flussi finanziari, oltre a verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti lungo la filiera.