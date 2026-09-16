Famiglia nel bosco, il legale: “I bambini oggi a scuola nonostante i giornalisti”

I bambini della famiglia del bosco oggi sono andati regolarmente a scuola. A farlo sapere il legale dei coniugi Trevaillon, Simone Pillon, che polemicamente afferma: “Questa mattina, nonostante la massiccia presenza di giornalisti, i bambini sono stati portati a scuola. Ci si chiede – prosegue l’avvocato – come mai la presenza della stampa è stata usata ieri dal Servizio per annullare il rientro a casa dei piccoli, mentre il loro ingresso a scuola di oggi, a parità di condizioni, non è stato annullato?”. Ieri è infatti saltato per mancanza di sicurezza e privacy l’incontro tra i figli, ospitati da 10 mesi in una casa-famiglia a Vasto (Chieti) , e Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che combattono per il ricongiungimento.

Pillon: “I piccoli attendevano questo momento da 10 mesi”

“Il previsto incontro di oggi presso Palmoli è stato purtroppo spostato all’ultimo in altra sede, nonostante il sindaco del Comune di Palmoli, su richiesta dei genitori, avesse transennato l’area per garantire la privacy”, aveva detto martedì Pillon. “Lo stesso sindaco ha fatto personalmente andare via i giornalisti ma, nonostante non ne fosse rimasto neppure uno, gli operatori del servizio hanno comunque imposto di annullare il rientro dei bambini a Palmoli e di tenere l’incontro presso la solita località protetta”, aveva spiegato il legale. “Spiace perché i piccoli attendevano questo momento da 10 mesi e la loro attesa è andata delusa. Spiace doppiamente perché la famiglia aveva avvisato gli operatori del servizio sociale già lo scorso venerdì 11 settembre chiedendo loro di adottare misure idonee a prevenire il prevedibile afflusso di stampa. Tale corrispondenza non ha ricevuto alcuna risposta e i genitori hanno dovuto attivarsi in proprio, contando solo sulla preziosa collaborazione del sindaco di Palmoli, salvo poi vedere ancora una volta sacrificati i diritti dei bambini”.