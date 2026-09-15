Venezia, ritrovato il corpo della 26enne dispersa nella Laguna

Gabriella Querino era scomparsa in seguito all’incidente avvenuto in Laguna il 12 settembre e costato la vita al marito

È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo l’incidente avvenuto a Venezia, in Laguna, il 12 settembre e costato la vita al marito della donna, il 25enne Sean Michieli.

Il sindaco di Venezia: “Spenta l’ultima speranza”

A darne conferma il sindaco di Venezia, Simone Venturini. “È stato purtroppo individuato in laguna il corpo di Gabriella Querino. Una notizia che mai avremmo voluto leggere. Con questo rinvenimento si spegne purtroppo anche l’ultima speranza e si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città”, scrive il primo cittadino in un post sui social.

“In questo momento ogni parola è insufficiente di fronte a un dolore così grande”, prosegue il sindaco. “Il pensiero va alle famiglie dei due giovani, ai loro amici e a tutte le persone che li hanno conosciuti e hanno voluto loro bene: a loro esprimo la mia più sincera vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e mio personale. Un ringraziamento sentito va anche a quanti, senza sosta, hanno preso parte alle ricerche in queste giornate così difficili. Venezia – conclude Venturini – oggi si stringe attorno a due famiglie colpite da una perdita immensa”.