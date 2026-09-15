Napoli, accoltellati due ragazzini: uno è in pericolo di vita

Un ragazzo di 17 anni si trova ricoverato, in pericolo di vita, all’ospedale San Paolo di Napoli dopo essere stato accoltellato lunedì in via Pablo Picasso, nel quartiere Pianura, presso la stazione Cumana. Un altro ragazzo di 16 anni ha riportato ferite ed è stato trasportato al Cardarelli ma non è in pericolo di vita. Sul posto, intono alle 20, sono intervenute le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Napoli. Le vittime sono entrambe di origine egiziana. Il 17enne sarà sottoposto a intervento chirurgico. Dai primi accertamenti tutto sarebbero stati feriti sul treno della Cumana durante una lite con altri soggetti scoppiata per futili motivi.