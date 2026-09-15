Molestie a una 13enne a Torino, il gip dispone il carcere per il 42enne

È finito in carcere il 42enne di origine bengalese accusato di aver molestato una ragazzina di 13 anni all’interno del minimarket dove lavorava. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Torino, che ha accolto l’impugnazione della Procura contro la misura meno afflittiva disposta dal gip. Secondo l’accusa, la tredicenne era entrata nel negozio per comprare alcune bibite per i fratelli quando sarebbe stata palpeggiata dal commesso. Il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo e aveva disposto per l’uomo l’obbligo di firma. La Procura aveva quindi chiesto una misura inframuraria. Dopo l’udienza di ieri, i giudici del Riesame hanno aggravato la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere. Il 17 settembre è infatti fissata l’udienza sul ricorso presentato dal difensore del 42enne contro l’ordinanza del gip.

Balboni (FdI): “Carcere per molestatore buona notizia”

“C’è un Giudice a Berlino. Il Tribunale del Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’extracomunitario accusato di violenza sessuale verso una ragazzina di 13 anni, annullando la precedente decisione del Gip del Tribunale di Torino che lo aveva liberato. Finalmente una buona notizia che restituisce un po’ di fiducia ai cittadini per bene. Le leggi esistono, basta applicarle”, dichiara il sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.