11 settembre 2001, lettera inedita di Oriana Fallaci da New York: “È un cimitero”

Lunedì sera a ‘Quarta Repubblica’, in prima serata su Rete 4, è stata mostrata un’inedita lettera scritta da Oriana Fallaci da New York all’indomani dell’attacco alle Torri Gemelle.

Alla vigilia del 20° anniversario della morte della giornalista, la trasmissione ha reso pubblico il documento, indirizzato all’avvocato Francesco Brizzi, in cui Fallaci racconta in presa diretta una Manhattan paralizzata e sconvolta: “Io credevo d’aver visto tutto, nella mia vita. E invece no. Questo scenario supera le peggiori previsioni”. Fallaci descrive “un silenzio da cimitero“, interrotto soltanto dagli aerei militari, e conclude con parole che restituiscono il suo stato d’animo nelle ore successive alla strage: “Sono isolata. Ammalata nella misura che sa, e furibonda. Molto furibonda”.