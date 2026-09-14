Venezia, incidente in laguna: morto pescatore, si cerca la moglie

Lo scontro è avvenuto sabato e ha coinvolto un taxi boat e un barchino

Non ce l’ha fatta Sean Michieli, il pescatore di 25 anni di Burano, che era stato ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre dopo l’incidente nautico avvenuto sabato nel canale di Tessera nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, di 26 anni.

E’ stata dichiarata la morte cerebrale del giovane domenica sera.

Il 25enne ha lottato per ore tra la vita e la morte. Continuano, intanto, le ricerche della moglie Gabriella. Le attività sono svolte dai vigili del fuoco che hanno messo in campo i sommozzatori del nucleo regionale, l’elicottero Drago VF 172 e le moto d’acqua.

Impegnati nelle ricerche della donna anche i carabinieri della città lagunare. Per quanto riguarda la dinamica, gli inquirenti non si sbilanciano, anche se il dato oggettivo sembra essere quello del barchino danneggiato, segno dello scontro.

Si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici condotti proprio sul barchino che potrebbero fornire gli elementi utili per fare piena chiarezza sull’accaduto.

La storia di Sean e Gabriella, di origini brasiliane, ha scosso l’intera comunità del Veneto. Sui social è intervenuto con vari post anche il Presidente del Consiglio Regionale, Luca Zaia che aveva subito espresso la speranza “che Gabriella possa essere ritrovata”. Uno dei post è corredato da una foto dei due giovani che si baciano. “Una tragedia immensa per una famiglia che stava appena iniziando a costruire il proprio futuro”, ha scritto Zaia in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.