Sabrina Ferilli vittima di uno stalker: un 36enne si è presentato a casa sua con una mazza

Sabrina Ferilli è stata vittima di un tentativo di aggressione nella sua abitazione romana, dove vive con il compagno Flavio Cattaneo. L’episodio risale a novembre 2025, quando un uomo di 36 anni si sarebbe introdotto nel pianerottolo antistante la porta d’ingresso dell’appartamento della coppia, a Roma, danneggiando con violenza la cancellata in ferro posta a protezione dell’accesso. Avrebbe poi tentato di forzare la porta con una mazza da carpentiere, colpendola e danneggiandola nel tentativo di introdursi in casa. L’attrice e Cattaneo si trovavano all’interno dell’abitazione al momento dei fatti.

Rivolgendosi a Cattaneo, l’uomo avrebbe detto: “Togliti di mezzo, devo parlare con Sabrina, non stare in mezzo tra me e lei”. Prima di allontanarsi avrebbe aggiunto: “Comunque torno“. La vicenda è stata ricostruita dalla Procura di Roma, che ha chiesto il rinvio a giudizio del 36enne, originario del Casertano, contestandogli i reati di violazione di domicilio aggravata e atti persecutori. Non si tratterebbe infatti di un episodio isolato: da agosto l’uomo si sarebbe presentato più volte sotto l’abitazione della coppia, chiedendo con insistenza di incontrare l’attrice, qualificandosi come suo amico e lasciandole diversi omaggi non richiesti. Una condotta che gli inquirenti inquadrano come stalking e che avrebbe generato in Sabrina Ferilli un fondato timore per la propria incolumità.