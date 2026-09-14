Milano, grosso albero caduto in piazza Risorgimento – Le foto

Tre persone sono rimaste ferite a seguito dell’improvviso crollo di un grosso ramo da un albero in Piazza Risorgimento a Milano. Due di loro sono state trasportate in codice giallo al Policlinico mentre la terza, di 41 anni e originario del Bangladesh, è ancora sotto osservazione da parte dei sanitari del 118 e versa in condizioni più critiche. I vigili del fuoco di Benedetto Marcello giunti sul posto hanno provveduto a rimuovere il grosso ramo staccatosi improvvisamente senza dare scampo ai tre passanti, e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la polizia locale.