Cuneo, distacco di rocce su Monviso: recuperati di notte 2 alpinisti

ll Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti tra domenica e lunedì nella zona del Monviso, in provincia di Cuneo, per il recupero di una cordata di alpinisti. I due alpinisti si trovavano nel bivacco Andreotti quando, intorno alle 23, hanno assistito a un importante distacco di rocce in zona e, dopo quanto accaduto le scorse settimane, hanno preferito allertare i soccorsi.

Dalla Centrale Operativa si è deciso di inviare in loco l’elisoccorso in operatività notturna, per verificare che il distacco non avesse coinvolto il bivacco stesso mettendo a rischio l’incolumità degli alpinisti. Al fine di effettuare l’operazione in sicurezza è stato imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell’equipe. Giunti sul posto, i due alpinisti sono stati recuperati tramite verricello e riaccompagnati a valle in sicurezza. Dalle prime verifiche effettuate, il distacco non ha interessato il bivacco, né il percorso di salita alla cima.