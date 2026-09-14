Crans-Montana, rientra a scuola Leonardo Bove: "Sono emozionato. Momento più bello? Rivedere i compagni"

“Sono davvero emozionato”. Sono le prime parole di Leonardo Bove all’uscita dal liceo Virgilio di Milano dopo il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre. Il 16enne è tornato in classe dopo essere rimasto mesi in ospedale in seguito alle gravi ustioni subite nell‘incendio nel locale Le Constellation Crans-Montana, in Svizzera, la notte di capodanno. “Il momento più bello è stato appena siamo entrati in classe e abbiamo rivisto tutti i nostri compagni”, ha raccontato Leonardo rientrato al Virgilio con altri 3 compagni sopravvissuti alla tragedia.