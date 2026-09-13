Venezia, si cerca ancora la donna dispersa dopo uno scontro in Laguna. Il marito lotta tra vita e morte

L’incidente è avvenuto sabato e ha coinvolto un taxi boat e un barchino

Attesa e speranza. La lotta tra la vita e la morte. Continuano le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato dopo lo scontro tra un taxi acqueo e un barchino avvenuto nel canale di Tessera, a Venezia. Le attività sono svolte dai vigili del fuoco che hanno messo in campo i sommozzatori del nucleo regionale, l’elicottero Drago VF 172 e le moto d’acqua. Impegnati nelle ricerche della donna anche i carabinieri della città lagunare. Al momento dell’impatto la donna si trovava insieme al marito, Sean Michieli, un giovane di 25 anni di Burano. Le condizioni dell’uomo, che è attualmente ricoverato all’ospedale dell’Angelo a Mestre, sarebbero molto critiche.

Per quanto riguarda la dinamica, gli inquirenti non si sbilanciano, anche se il dato oggettivo sembra essere quello del barchino danneggiato, segno dello scontro. Si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici condotti proprio sul barchino che potrebbero fornire gli elementi utili per fare piena chiarezza sull’accaduto.

La storia di Sean, un pescatore, e Gabriella, di origini brasiliane, ha scosso l’intera comunità del Veneto. Sui social è intervenuto con due post anche il Presidente del Consiglio Regionale, Luca Zaia: “Sean Michieli, 25 anni, pescatore di vongole di Burano, sta lottando tra la vita e la morte dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, 26 anni – ha scritto Zaia -. Sean è ricoverato in Rianimazione all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Di Gabriella, invece, non si hanno ancora notizie e proseguono senza sosta le ricerche nelle acque della laguna. Un grazie a tutti gli uomini e le donne impegnati nelle ricerche e nei soccorsi. La speranza è che Gabriella possa essere ritrovata”. Il post è corredato da una foto dei due giovani che si baciano.