Vibo Valentia, Gdf sequestra oltre 4300 tra giocattoli e prodotti casalinghi

I finanzieri del Comando Provinciale Vibo Valentia hanno sottoposto a sequestro amministrativo 4.335 articoli, tra giocattoli e prodotti casalinghi, nell’ambito di un controllo mirato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi e alla sicurezza dei consumatori. L’attività ispettiva, eseguita in un esercizio commerciale della provincia, ha consentito di individuare numerosi prodotti posti in vendita in violazione degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del consumatore, con particolare riferimento alle informazioni che devono accompagnare i beni commercializzati e consentire all’acquirente di conoscerne caratteristiche, provenienza e modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza. I prodotti irregolari sono stati pertanto ritirati dal mercato e sottoposti a sequestro amministrativo. Nei confronti del titolare dell’attività commerciale sono state contestate le previste violazioni amministrative.