Udine, aggredisce la ex in tribunale dopo la condanna

Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, ha aggredito in un’aula di tribunale a Udine l’ex convivente. La notizia è riportata dal Messaggero Veneto. Secondo quanto riferito dal quotidiano l’uomo, un militare, dopo la lettura della sentenza di condanna, si sarebbe scagliato contro l’ex compagna ferendola con un oggetto appuntito. Bloccato da un carabiniere e da un poliziotto in pensione, è stato arrestato.

Il legale: “Il mio assistito è sotto shock”

“Ho parlato brevemente col mio assistito era ancora sotto shock, ha detto che non era sua intenzione di uccidere nessuno”. Così a LaPresse l’avvocato Igor Cigliani, legale di Agostino Di Novo, militare che a Udine ha tentato di aggredire la ex dopo essere stato condannato a 6 mesi con la sospensione condizionale. Intanto la Procura Udinese ha deciso di procedere per tentato omicidio. Le lesioni riportate dalla donna dopo l’aggressione non sarebbero gravi.