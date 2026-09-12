Superenalotto, a Oggiono è caccia al vincitore da record

Il giorno dopo la sestina da 223 milioni di euro vinta al Superenalotto, ai tavoli del bar ‘Al Chicherin’ di via Milano 36, nel piccolo centro commerciale di Oggiono si fanno ipotesi su chi potrebbe essere il fortunato vincitore la cui identità è ancora avvolta nel mistero. “Non abbiamo proprio notizie – spiega Daniela, barista del locale, che però ha una speranza – Spero che si faccia conoscere presto ma anche se non viene, spero ci lasci qualcosa sotto la porta”.

Sull’identikit del fortunato, la barista fa un’ipotesi: “Sarà un uomo di mezza età, perché quelli che sono arrivati ieri mattina sono quasi tutti di quella fascia d’età”. È stata proprio lei infatti a convalidare la sestina vincente nella ricevitoria durante il suo turno mattutino. Nel bar altre ipotesi circolavano tra i clienti. “Magari è uno che viene da fuori”, confida un avventore, mentre un altro ragiona: “Non vorrei essere nei panni di quella persona perché con una cifra così si rischia di perdere la testa. Preferirei vincere molto meno, un po’ alla volta ogni mese”.

Ma intanto tra uno spritz e un caffè le ipotesi si rincorrono ma anche i sospetti: “Secondo me è qui tra noi a ridere perché si sa che l’assassino torna sempre sul luogo del delitto”, dice una signora con l’aria di chi la sa lunga prima di allontanarsi.