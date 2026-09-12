Risucchiata da bocchettone in piscina, altri quattro indagati per morte 11enne a Genova

Ci sono quattro nuovi indagati per la morte della piccola Alice, la bambina di 11 anni di Bergamo annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vicino a Genova, lo scorso luglio.



Chi sono i nuovi indagati

Si tratta di due tecnici della ditta costruttrice della piscina e due installatori. Le nuove iscrizioni si aggiungono alle posizioni dei titolari dello stabilimento, già iscritti lo scorso luglio per poter effettuare gli accertamenti e le valutazioni legate all’incidente e ad eventuali profili di responsabilità o difetti dell’impianto. La piccola rimase sott’acqua circa 8 minuti, secondo quanto chiarito dalla perizia autoptica: soccorsa, venne rianimata e trasportata d’urgenza in elicottero in ospedale in condizioni disperate, dove poi era subentrato il decesso tre giorni dopo il ricovero.