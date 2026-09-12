La Procura di Velletri ha sequestrato l’appartamento di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì scorso dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il provvedimento è arrivato al termine di un sopralluogo effettuato anche dai carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare, che sarà analizzato dagli investigatori. I pm, che procedono contro ignoti, ascolteranno all’inizio della prossima settimana il compagno della donna, unico presente in casa al momento della caduta.
Denise Cosco, sequestrato l’appartamento di Ariccia
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La donna, figlia di Lea Garofalo, si è tolta la vita nei giorni scorsi