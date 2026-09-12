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sabato 12 settembre 2026

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Denise Cosco, sequestrato l’appartamento di Ariccia

Denise Cosco, sequestrato l’appartamento di Ariccia
Commemorazione di Denise Cosco presso i Giardini Lea Garofalo di Viale Montello, Milano (Foto LaPresse/Claudio Furlan)
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La donna, figlia di Lea Garofalo, si è tolta la vita nei giorni scorsi

La Procura di Velletri ha sequestrato l’appartamento di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì scorso dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il provvedimento è arrivato al termine di un sopralluogo effettuato anche dai carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare, che sarà analizzato dagli investigatori. I pm, che procedono contro ignoti, ascolteranno all’inizio della prossima settimana il compagno della donna, unico presente in casa al momento della caduta.

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