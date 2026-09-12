Denise Cosco, sequestrato l’appartamento di Ariccia

La Procura di Velletri ha sequestrato l’appartamento di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì scorso dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il provvedimento è arrivato al termine di un sopralluogo effettuato anche dai carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare, che sarà analizzato dagli investigatori. I pm, che procedono contro ignoti, ascolteranno all’inizio della prossima settimana il compagno della donna, unico presente in casa al momento della caduta.