Maltempo, due donne morte a Udine e Siena. Disagi a Roma e Milano

Danni alle auto, voragini, sottopassi allagati e due vittima: il maltempo si abbatte sull’Italia, colpendo soprattutto il Nord.

Due vittime a Udine e Siena

A Latisana, in provincia di Udine, una donna è annegata perché è rimasta bloccata nella sua auto in un sottopassaggio, allagato a causa delle piogge. Due carabinieri, intervenuti con una pattuglia, hanno cercato di salvare la donna, originaria di San Michele al Tagliamento, e sono riusciti a tirarla fuori, ma purtroppo era deceduta.

A Sinalunga, nel Senese, una donna è morta mentre stava chiudendo le finestre della propria abitazione. Il forte vento ha mandato in frantumi i vetri e, secondo le prime informazioni, una scheggia avrebbe colpito la donna alla vena safena, su una gamba. Il Comune di Sinalunga, in un lungo post sui social ha spiegato il territorio cittadino, “e in particolare la zona di Pieve di Sinalunga, è stato interessato da un evento atmosferico particolarmente intenso, caratterizzato da forte vento, violente raffiche e pioggia intensa”. Il maltempo ha “provocato ingenti danni al Palazzetto dello Sport, che ha subito lo scoperchiamento e la rottura dei vetri. Risulta inoltre danneggiato il campanile del Convento di San Bernardino”.

Roma, alberi caduti e strade allagate

A Roma il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi. Un ramo di un pino si è spezzato ed è precipitato sull’auto dei carabinieri impegnati nel servizio di vigilanza davanti all’abitazione del presidente del Senato Ignazio La Russa, nel quartiere Prati. La Nissan di servizio ha riportato danni, ma i due militari sono rimasti illesi. E sempre a Roma, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per strade allagate e automobilisti bloccati. Due gli interventi in città: in via della Stazione Aurelia, all’altezza dell’incrocio con via dei Bevilacqua, e sulla Cristoforo Colombo, altezza viale Europa. A Ciampino, una autogru dei vigili del fuoco ha soccorso un uomo rimasto incastrato nell’abitacolo della propria auto.

Milano, aula bunker resa inagibile dal maltempo

A Milano, l’aula bunker è stata resa inagibile dal maltempo, causando la sospensione del processo alla cosiddetta “supermafia” o “mafia a tre teste” in Lombardia. L’udienza prevista per la mattina di giovedì è saltata a causa del crollo del controsoffitto dell’aula bunker del carcere San Vittore per via delle forti piogge che, da mercoledì sera, si sono abbattute sul capoluogo meneghino. Le foto scattate nell’aula di piazza Filangieri mostrano pannelli divelti e pezzi di soffitto a terra, caduti sopra i cavi elettrici e le attrezzature per la fono-registrazione.

Un quadro che ha reso inagibile gli spazi e impossibile, per giudici, cancellieri, pm e avvocati, celebrare il secondo processo (alcuni imputati hanno già avuto il verdetto in abbreviato) al consorzio fra uomini di ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra che si sarebbero uniti in un’alleanza inedita in Lombardia per spartirsi affari e controllare il territorio. L’udienza non è nemmeno cominciata ed è stata aggiornata al 16 settembre al palazzo di giustizia di corso di Porta Vittoria, nell’aula della Corte d’assise d’appello.

In Toscana, in 12 ore sono stati registrati oltre 63mila fulmini, mentre a Grosseto sono caduti 115 millimetri di pioggia dall’inizio dell’ondata di maltempo.