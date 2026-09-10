Malpensa, principio d’incendio a bordo: evacuati i passeggeri di un volo easyJet

Chiusura temporanea dell’aeroporto di Milano Malpensa oggi alle ore 17.31, per un principio di incendio sul volo easyJet EC03905. Secondo quanto si apprende l’aereo, in partenza per Praga con 146 passeggeri a bordo, ha dichiarato un’emergenza per un principio di incendio mentre si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dell’aeroporto. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure di emergenza previste. I passeggeri sono stati evacuati dall’aeromobile tramite gli scivoli e risultano tutti illesi eccetto due passeggeri lievemente contusi a seguito della discesa. A seguito dell’attivazione delle procedure di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese. Sono in corso le verifiche sull’aeromobile e le attività necessarie al ripristino della piena operatività dello scalo.

A partire dalle ore 19.30, secondo quanto si apprende, l’aeroporto di Milano Malpensa è tornato alla piena operatività con la riapertura anche della pista 35R dopo un’ora circa di operatività sulla sola pista 35L in attesa dello spostamento dell’aeromobile easyJet coinvolto in un principio di incendio e delle necessarie verifiche di sicurezza.