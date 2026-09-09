Torino, anziana trovata morta con il fratello: ipotesi omicidio-suicidio

Una donna di 78 anni è stata trovata morta all’interno di un appartamento martedì sera a Moncalieri, in provincia di Torino. Il cadavere è stato rivenuto in un appartamento di corso Roma. Dal primo esame l’anziana presenta una ferita alla testa.

Oltre al cadavere della donna è stato trovato morto anche il fratello, 75enne, all’interno del loro appartamento a Moncalieri (Torino), all’undicesimo piano di un condominio. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, Roberto, malato oncologico, avrebbe ucciso la sorella Rosella Borchiotti, affetta da sordomutismo, colpendola con una spranga di metallo, per poi togliersi la vita impiccandosi. Nell’appartamento sarebbe stato trovato anche un biglietto nel quale l’uomo avrebbe spiegato il proprio gesto facendo riferimento alla sofferenza, al fatto che lui badasse alla sorella e al peggioramento delle proprie condizioni di salute.

I due corpi, che potrebbero trovarsi nell’abitazione già da alcuni giorni, sono stati rinvenuti nella camera da letto. Saranno gli ulteriori accertamenti, compresa l’autopsia, a chiarire tempi e dinamica esatta delle due morti.

Il fratello si era sottoposto di recente ad un intervento chirurgico legato alla sua patologia oncologica.

Il biglietto è stato ritrovato attaccato ad un’anta dell’armadio della camera da letto dove giacevano i due cadaveri; il corpo della donna presentava diverse ferite alla testa.

Sul posto sono intervenuti, nella serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Moncalieri, insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, sono affidate ai militari della sezione operativa della compagnia di Moncalieri.