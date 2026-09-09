Genova, bimbo di 5 anni cade dal terzo piano e muore

Tragedia a Genova questa mattina nel quartiere di Begato: un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di una abitazione al terzo piano di un palazzo di via Vigliero.

Il piccolo, in un primo tempo soccorso dal 118 e stabilizzato, non ce l’ha fatta: troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, mentre gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto sono affidati alla squadra mobile.