Femminicidio Lorena Isceri, i funerali della 45enne uccisa dall’ex compagno Federico Vella

Tante persone si sono ritrovate alla chiesa Maria Regina di Squinzano, in provincia di Lecce, per i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall’ex fidanzato Federico Vella. All’esterno è stato allestito un maxischermo per permettere a tutti di assistere alla funzione. Il sindaco del paese ha indetto il lutto cittadino “in segno di cordoglio, partecipazione e vicinanza alla famiglia di Lorena Isceri, vittima di femminicidio”. Ecco alcune foto della giornata.