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mercoledì 9 settembre 2026

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Femminicidio Lorena Isceri, i funerali della 45enne uccisa dall’ex compagno Federico Vella

Femminicidio Lorena Isceri, i funerali della 45enne uccisa dall’ex compagno Federico Vella
Funerali di Lorena Isceri a Squinzano – Cronaca – Squinzano mercoledi 09 settembre 2026 (Donato Fasano / LaPresse)
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Le esequie nella chiesa Maria Regina di Squinzano, in provincia di Lecce

Tante persone si sono ritrovate alla chiesa Maria Regina di Squinzano, in provincia di Lecce, per i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall’ex fidanzato Federico Vella. All’esterno è stato allestito un maxischermo per permettere a tutti di assistere alla funzione. Il sindaco del paese ha indetto il lutto cittadino “in segno di cordoglio, partecipazione e vicinanza alla famiglia di Lorena Isceri, vittima di femminicidio”. Ecco alcune foto della giornata.

Femminicidio Lorena Isceri, i funerali della 45enne uccisa dall’ex compagno Federico Vella
Femminicidio Lorena Isceri, i funerali della 45enne uccisa dall’ex compagno Federico Vella
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