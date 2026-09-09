Ddl Antisemitismo, manifestazione a Montecitorio: "Ci vogliono mettere il bavaglio"

“Questo disegno di legge che inizia oggi il suo percorso alla Camera dopo essere stato approvato al Senato fa una confusione non solo inopportuna ma pericolosa tra ciò che è antisemitismo e ciò che va condannato come crimine di odio e ciò che non lo è”, denuncia Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia. “Quando si mette insieme l’odio per persone di religione e cultura ebraica con l’ideologia sionista, con le critiche all’operato dello Stato di Israele, con le denunce sulle violazioni dei diritti umani, si ottiene soltanto un risultato che è quello di indebolire la lotta contro l’antisemitismo”.

“Invece di condannare i crimini di Netanyahu dello Stato israeliano vogliono criminalizzare l’opinione pubblica che è contraria al genocidio, che è contraria ai crimini di guerra contro l’umanità dello Stato di Israele“, aggiunge Maya Aissa, della comunità palestinese romana. “Non possiamo dire che Israele sta compiendo un genocidio, non possiamo dire che Israele sta portando avanti politiche di apartheid, non possiamo equiparare il sionismo al nazismo e al fascismo, quando noi sappiamo benissimo che il sionismo e il fascismo sono due facce della stessa medaglia, quindi è proprio cercare di metterci il bavaglio e censurarci”.