11 settembre, sopravvissuta: "Io salva grazie al fato, oggi cerco di essere felice"

“L’11 settembre per me è sempre una giornata particolare, sono passati 25 anni e le cose cambiano, a volte migliorano, a volte peggiorano, ma siamo qui a parlarne, quindi è finito tutto bene”. Lo afferma a LaPresse Martina Gasperotti, igienista dentale di Reggio Emilia, sopravvissuta all’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 a New York.

La donna, allora 28enne, si trovava all’ingresso della Torre Nord del World Trade Center e stava per prendere l’ascensore verso i piani superiori, quando avvenne lo schianto del primo aereo. “Il pensiero c’è più o meno sempre, alcuni giorni sì, altri no, ma il mio 11 settembre lo porto con me sempre”, racconta Gasperotti.

“Sinceramente non mi sono mai sentita in colpa perché sono sopravvissuta e qualcun altro no. Si tratta del fato, della sorte: se è la tua ora, è la tua ora, soprattutto in questi eventi catastrofici”, aggiunge la donna, spiegando di aver elaborato la sua esperienza “vivendo giorno per giorno e cercando sempre la felicità” tramite “scopi per cui vivere e andare avanti al meglio. Progettare, programmare e, perché no, fare anche dei cambiamenti: il mio è stato fondamentalmente di testa”.

Nei momenti successivi all’attacco dell’11 settembre “la solidarietà dei newyorkesi è stata immediata. A mio avviso in certe situazioni hanno uno ‘spirito di corpo’, un senso di sentirsi tutti uniti che in Italia manca un po’ e questo mi rammarica. Non c’era una persona che si faceva i fatti suoi. C’era chi offriva dell’acqua, chi delle monetine per telefonare perché le linee non funzionavano, chi dei teli bagnati per pulirsi. Uno spirito di aiuto reciproco che rimane. Sono stati un popolo meraviglioso”, conclude Gasperotti.