Terrorismo, 41enne giordano arrestato a Firenze: era ricercato a livello internazionale

Ricercato per terrorismo dalle autorità della Giordania un 41enne cittadino giordano è stato arrestato dalla Digos della questura di Firenze nella serata del 31 agosto. La notizia è stata data oggi. L’uomo, domiciliato nel capoluogo toscano, era destinatario di una Red notice Interpol per la ricerca internazionale e l’arresto provvisorio in vista dell’estradizione verso la Giordania. Secondo quanto contestato dalle autorità del Paese mediorientale, il 41enne avrebbe partecipato, a metà del 2025, a un progetto finalizzato alla costituzione di una cellula terroristica in Giordania, “con l’obiettivo di organizzare attività in grado di turbare l’ordine pubblico e mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità pubblica”. L’uomo si sarebbe unito a un gruppo armato attivo in Medio Oriente, mantenendo contatti con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano (Irgc) e con Hezbollah in Libano. In questo contesto avrebbe ricevuto addestramento militare e di sicurezza, compreso quello all’uso delle armi da fuoco, in preparazione di presunte attività terroristiche.

La possibile presenza del 41enne in Italia era stata segnalata nei mesi scorsi dall’Aise. Gli accertamenti, anche con il contributo dell’Aisi, hanno consentito di localizzarlo sul territorio nazionale. Gli investigatori della Digos di Firenze lo hanno quindi rintracciato presso la sua abitazione e proceduto all’arresto.L’operazione è stata condotta dalla Digos fiorentina sotto il coordinamento della Direzione centrale della polizia di Prevenzione di Roma e in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip).La Corte d’Appello di Firenze ha convalidato l’arresto. Il 41enne si trova ora detenuto nella casa circondariale di Sollicciano, in attesa delle determinazioni relative alla richiesta di estradizione in Giordania.