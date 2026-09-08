Report, Ranucci: "Meloni rammaricata per avermi reso martire e non per mia sofferenza"

“Meloni non si rammarica per la character assassination che ha fatto stare male anche fisicamente me, ma ci sono abituato, e tutte le persone a me care“. Così il giornalista ed ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci dal palco del Visionaria Festival di Roma sul retroscena giornalistico secondo cui Meloni avrebbe espresso ai suoi rammarico per la gestione del caso Ranucci-Lavitola.

“Si rammarica invece del fatto che mi hanno fatto diventare un martire. La dice lunga sul concetto di democrazia che ha la nostra presidente del Consiglio. Una persona che, del resto, ha detto che evita i giornalisti. Oppure La Russa – aggiunge Ranucci – che ha detto che bisognava cambiare Ranucci purché non ne arrivi uno peggio, o che bisogna cambiare il format, come fosse l’editore. Oppure Salvini che ha detto che devo spiegare le mie frequentazioni. Salvini a me? Quelle del suo genero e del suocero vanno bene invece”.