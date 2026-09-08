Aggredito a Barcellona, Nicola Maggiotto è rientrato in Italia

È rientrato in Italia Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, ricoverato all’ospedale del Mar a Barcellona a seguito dell’aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all’uscita di un locale a Port Forum. Secondo quanto rende noto la legale della famiglia, avvocata Monica Cornaviera, “il viaggio in aereo si è svolto regolarmente e senza riscontri negativi”. Ora il ragazzo “deve iniziare un percorso di controlli e visite mediche approfondite”, passaggio, riferisce la legale, “fondamentale per poter proseguire, qui in Italia, l’iter sanitario già avviato in Spagna”. Il 27 agosto la legale aveva parlato di miglioramenti “costanti e progressivi passi in avanti, supportati dal continuo lavoro dell’équipe medica” per Nicola.

Cosa era successo a Barcellona

La comitiva di otto amici italiani di cui faceva parte Nicola, in vacanza a Barcellona, sarebbe stata avvicinata da alcuni giovani spagnoli all’uscita di un locale a Port Forum, nella notte tra il 12 e il 13 agosto . Da quel momento sarebbe nata l’aggressione, ma la dinamica non è stata ancora del tutto chiarita. Maggiotto, colpito da un pugno alla nuca, ha riportato lesioni gravissime e un suo amico che ha tentato di difenderlo è rimasto ferito allo zigomo. Gli investigatori indagano per accertare chi abbia aggredito il 21enne, per quali motivi e in quali circostanze, verificando eventuali testimonianze e immagini utili a ricostruire la sequenza dei fatti.