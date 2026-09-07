Terni, trovato il corpo dell’80enne scomparso giovedì scorso: era affetto da Alzheimer

È stato ritrovato senza vita l’uomo di 80 anni residente a San Venanzo, in provincia di Terni, e affetto da Alzheimer, scomparso nella giornata di giovedì scorso. La scoperta è avvenuta oggi nel comune di Umbertide, in provincia di Perugia, grazie all’azione congiunta delle squadre impegnate nella ricerca. Le operazioni di ricerca erano proseguite senza sosta, anche durante la notte, a seguito del ritrovamento dell’autovettura dell’uomo che era stata individuata nella tarda serata di venerdì in località Racchiusole (Umbertide). Da quel momento il dispositivo di soccorso – coordinato sul posto dai vigili del fuoco con l’Unità di Comando Locale (Ucl) e personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) – si era immediatamente riposizionato, concentrando le perlustrazioni nell’area circostante.

Oggi, intorno alle 12, il ritrovamento del telefono cellulare dell’uomo da parte di un passante ha consentito di restringere ulteriormente il raggio di azione. I soccorritori si sono quindi spostati a circa un chilometro in linea d’aria dal luogo in cui era stata rinvenuta l’auto, in un’area con fitta vegetazione. Le operazioni di ricerca hanno visto impiegati i vigili del fuoco di Perugia con i nuclei Tas, Sapr (sistemi aerei a pilotaggio remoto), cinofilo e l’elicottero Drago, oltre ai volontari della Protezione Civile, l’Arma dei carabinieri e il Sasu.