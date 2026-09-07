Roma, crolla solaio in palazzo a Prati: "Ho sentito un botto fortissimo"

È crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo 274, a Roma, in zona Prati, dove dalle 10.30 di lunedì due squadre dei Vigili del Fuoco e un’autoscala sono al lavoro per le verifiche e la messa in sicurezza. Anche se al momento non risultano persone coinvolte, le operazioni di ricerca proseguono con il supporto dei nuclei specializzati Usar e delle unità cinofile. “Abbiamo sentito un botto fortissimo”, racconta il dipendente di un negozio al piano terra dell’edificio, che spiega: “Ero nel negozio con due clienti, ci siamo spostati in un’altra stanza perché cercavano uno zaino. Appena ci siamo spostati abbiamo sentito un botto fortissimo e improvvisamente è diventato tutto buio, c’era solo un po’ di luce che entrava dalla vetrina. Pensavamo che l’impalcatura avesse sfondato la vetrina, poi abbiamo capito che il solaio era crollato. I vigili del fuoco inizialmente pensavano di farci uscire da una finestra con delle grate, tagliandole, poi invece hanno deciso di farci uscire uno alla volta. Sono stati molto bravi”.
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