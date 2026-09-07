Roma, crolla il solaio di un palazzo a Prati: alcune persone estratte vive dalle macerie

È crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo 274, a Roma, dove dalle 10.30 due squadre dei Vigili del Fuoco e un’autoscala sono al lavoro per le verifiche e la messa in sicurezza. Alcune persone sono state estratte vive dalle macerie e sono in buone condizioni.

Intanto le operazioni di ricerca proseguono con il supporto dei nuclei specializzati Usar e delle unità cinofile. Sul posto sono presenti anche il funzionario e il capoturno dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il personale del 118, mentre l’area resta transennata per consentire gli interventi. Le verifiche strutturali sono ancora in corso. Del crollo è stata informata la procura della Repubblica di Roma.