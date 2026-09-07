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lunedì 7 settembre 2026

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Omicidio Willy Monteiro Duarte, tentato incendio al ristorante di uno dei fratelli Bianchi

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LaPresse
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Qualcuno avrebbe raggiunto il locale ad Artena, versando liquido infiammabile sulla saracinesca e appiccando un rogo

Un incendio appiccato nella notte ha colpito il ristorante riconducibile a uno dei fratelli Bianchi, condannati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. A sei anni dalla morte del giovane, qualcuno avrebbe raggiunto il locale, ad Artena, versando liquido infiammabile sulla saracinesca e appiccando un rogo. L’episodio è avvenuto intorno alle 3. Il rogo si è estinto da solo dopo poco senza distruggere internamente il ristorante e sarebbe sarebbe stata colpita una fioriera esterna. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Artena e i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, sono stati delegati per le indagini.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica e soprattutto di identificare l’autore o gli autori del gesto. Al vaglio di chi indaga i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza che possano fornire elementi utili per risalire a chi ha raggiunto il locale nel cuore della notte per chiarire eventuale movente e responsabilità del gesto.

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