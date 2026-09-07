Livorno, sequestrati dalla Gdf oltre 50 chili di cocaina al porto

Nuova operazione antidroga nel porto di Livorno, a pochi giorni dall’ultimo rilevante sequestro di stupefacenti. I finanzieri del Comando provinciale livornese e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 53 chili di cocaina purissima, suddivisa in 45 panetti, trasportata in un container contenente frutta imbarcato su una motonave proveniente dal Perù. I finanzieri del Gruppo di Livorno e il personale della Sezione Antifrode dell’Uadm Toscana 2 di Livorno hanno prima scannerizzato il contenitore con apparecchiature in uso alle Dogane e, dopo aver notato qualcosa all’interno, hanno proceduto allo svuotamento e allo smontaggio del vano motore dove erano stati stipati i panetti di droga. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, su disposizione della Procura di Livorno, verrà distrutto in un inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio dove avrebbe fruttato alla criminalità circa 20 milioni di euro. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno.