Femminicidio di Lorena Isceri: la donna era viva quando è stata gettata giù dal viadotto

Dalle prime valutazioni del medico legale Beatrice Defraia, incaricata dell’autopsia sulla salma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall’ex fidanzato Federico Vella, arriverebbero già delle conferme all’ipotesi seguita dagli investigatori della squadra mobile di Firenze e dal pm Antonio Natale, che coordina le indagini: Lorena era ancora viva quando giovedì scorso l’ex compagno l’ha gettata dal viadotto dell’A1. L’esame autoptico è ancora in corso e queste valutazioni sarebbero relative solo all’esame esterno e alla Tac sulla salma della 45enne di Squinzano.

Il padre: “Mi auguro che mia figlia sia l’ultima vittima”

“Non so più cosa dire, non ho più parole. Vorrei chiudere subito questo collegamento, non lo faccio proprio perché conosco il vostro lavoro, che è un grande lavoro. Grazie per continuare a dare queste notizie, mi auguro che mia figlia sia l’ultima vittima”, ha detto ai microfoni di ‘Dentro la notizia‘, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Franco Isceri, padre di Lorena. Visibilmente commosso, ha rivolto un pensiero alla figlia: “Ti abbraccio. Non hai incontrato una persona perbene, hai incontrato un mascalzone. Non lo meritavi. Figlia mia, facciamoci forza. Dobbiamo affrontare purtroppo un periodo duro”.

Sull’appello che nei giorni scorsi ha mandato alle istituzioni, Franco Isceri ha spiegato: “Penso che il mio messaggio l’abbiano capito, penso che si interessino al massimo, perché di queste tragedie il popolo italiano ormai ne ha le tasche piene. Non si può più andare avanti. Stanno morendo tante donne che non lo meritano. Ormai è tardi, fate presto. Anche alle donne mando un grande abbraccio; mi raccomando, non fate come mia figlia, che lo voleva difendere e mi diceva che non lo voleva distruggere. Io rispettavo la decisione di mia figlia. Quanto vorrei vedere una legge con l’unanimità della politica per difendere le donne“.

Sull’ex fidanzato e assassino di Lorena, Federico Vella, Franco Isceri ha detto: “Non l’ho mai conosciuto. Però ormai ho 78 anni, ho i capelli bianchi e di esperienza nella vita ne ho. Un pochettino di paura l’avevo, altrimenti non sarei stato sempre a dirle ‘denunciamolo’. Lei era una ragazza buona, non lo voleva rovinare. Non ci ha dato tempo quel mascalzone che non è altro”. “Ne ho tanti di ricordi – ha concluso Franco Isceri parlando della figlia -, per esempio non posso dimenticare il giorno della laurea. La chiamano, le fanno le domande, comincia a parlare e alla fine il professore dice ‘Isceri, alt! Piccolo il corpo, grande il cervello. 110 e lode’”.