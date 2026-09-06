Trapani, tragedia sul lavoro: muore incastrato durante la vendemmia

Drammatico incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo e Monreale, nel Trapanese. Un operaio ha perso la vita stamattina dopo essere rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per la raccolta dell’uva durante le operazioni di vendemmia. Nel tentativo disperato di prestare soccorso e salvarlo, un secondo lavoratore è rimasto ferito alle braccia.

La ricostruzione del drammatico incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini erano d’servizio nei campi per le attività stagionali quando la macchina vendemmiatrice si è improvvisamente inceppata. Nel tentativo di sbloccare il meccanismo e far ripartire l’ingranaggio, l’operaio è stato morsa e trascinata dalle componenti meccaniche, riportando lesioni fatali che ne hanno provocato il decesso sul colpo.

Il collega che si trovava con lui è intervenuto immediatamente per cercare di liberarlo, riportando a sua volta traumi e ferite agli arti superiori.

Indagini in corso sui protocolli di sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Alcamo per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini volte a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) dell’ASP, incaricati di verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’idoneità delle attrezzature impiegate.