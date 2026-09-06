Tragedia al rally di Trapani Monte Erice, un’auto travolge gli spettatori: morti due giovani

Sale a due il bilancio dei morti nell’incidente al rally Cronoscalata Trapani-Monte Erice. Le due vittime sono due giovani spettatori di 18 e 20 anni. Uno è morto sul colpo, l’altro è morto in pronto soccorso a Trapani. Ferito grave anche un commissario di pista. L’auto è uscita di strada al tornante 9 della cronoscalata Trapani – Monte Erice ad un terzo circa del percorso. L’auto uscita di strada è una Peugeot 308 guidata da Marco Nicoletti un giovane pilota siciliano originario di Caltanissetta. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trapani sono affidate alla polizia che ha sequestrato il mezzo per accertare le cause dell’uscita di strada.

Incidente mortale anche al Rally Val D’Aveto

Grave incidente durante il Rally Val D’Aveto, tracciato di gara nell’entroterra della provincia di Genova: un’auto, che partecipa alle prove speciali, si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Sestri Levante che sono intervenuti dopo l’incidente. L’auto doveva percorrere il percorso Due Valli- Montebruno con arrivo a Santo Stefano D’Aveto.