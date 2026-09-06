Firenze, in centinaia alla fiaccolata per Lorena Isceri, uccisa dall’ex sulla A1

In tanti hanno preso parte alla fiaccolata promossa dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, in memoria di Lorena Iresci, uccisa dall’ex compagno Federico Vella sul viadotto dell’A1 a Barberino di Mugello. Fiori e molte candele sono state lasciate sull’uscio dai presenti all’ingresso di via Panciatichi. Un lungo applauso ha accolto la madre della vittima, stretta in un abbraccio a Funaro. “Voglio ringraziarvi tutti veramente, percepisco l’affetto, grazie mille”, ha detto la madre di Lorena tra le lacrime e gli applausi dei presenti.