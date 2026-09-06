Avellino, aggressione a martellate: 28enne in fin di vita, fermato l’ex compagno

Drammatico episodio di violenza a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni, di origini tunisine, è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dal suo ex partner, anch’egli connazionale. La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, presso l’ospedale San Carlo di Potenza.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa della 28enne, allertati dai rumori provenienti dall’abitazione. Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri della Stazione di Calitri insieme ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino per prestare i primi soccorsi e avviare i rilievi di rito.

Fermato il presunto aggressore

Grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine, l’aggressore è stato rintracciato e bloccato a breve distanza dal luogo dell’aggressione. L’uomo è stato sottoposto a fermo e la sua posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che stabilirà i provvedimenti restrittivi da adottare.