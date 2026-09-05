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sabato 5 settembre 2026

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Udine, ucciso con un cacciavite: fermato 32enne

Udine, ucciso con un cacciavite: fermato 32enne
Foto di archivio Stefano Porta/LaPresse
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È il presunto responsabile dell’omicidio di Abdellatif Bensefiyan

È stato fermato il presunto responsabile dell’omicidio di Abdellatif Bensefiyan, ucciso con un cacciavite, nella serata di venerdì a Udine, nel quartiere Sant’Osvaldo. L’uomo, 32 anni di origini marocchine, è stato rintracciato dai carabinieri del comando provinciale di Udine nei pressi della stazione ferroviaria di Basiliano. Quando i militari dell’arma lo hanno trovato non ha opposto resistenza. Al momento è nella caserma del comando provinciale dove gli è stato notificato il provvedimento di fermo. 

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