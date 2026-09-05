Sversamento gasolio nel Naviglio, assessore Granelli: "Protetto il sud di Milano"

(LaPresse) – “Da ieri siamo impegnati in coordinamento col Consorzio Villoresi, che è l’ente gestore dei Navigli, Protezione Civile del Comune di Milano, la Città Metropolitana, Regione Lombardia, per lavorare insieme per affrontare questo sversamento che c’è stata nella zona di Magenta e che è sceso verso Milano. L’operazione decisiva è stata ieri, coordinando tutti gli interventi, la messa in posa di alcune panne assorbenti e di una barriera che ha fermato la maggior parte degli oli esausti e poi con gli autospurghi li stiamo assorbendo”. Lo ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Milano, Marco Granelli, in merito alle operazioni sul Naviglio grande, a Milano, per contenere la chiazza di gasolio che da ieri ha interessato l’area, per impedire che le acque contaminate di idrocarburi finissero nel Naviglio Pavese e quindi in acque usate per irrigazione e in Darsena.

“Una piccola parte è arrivata sul Naviglio Pavese ma sostanzialmente questo intervento ha permesso di salvare la Darsena, di salvare il Naviglio Pavese qui alle nostre spalle e di non far andare nelle rogge che irrigano la pianura a sud di Milano questi oli esausti e quindi abbiamo protetto tutto il sud di Milano con questo intervento coordinato fra tutti” ha concluso l’assessore.