Roma, taxi investe e uccide pedone sul Lungotevere

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un taxi sul Lungotevere dei Vallati a Roma. Le pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella serata di ieri, all’altezza del civico 19, dove un’auto Toyota C-HR, del servizio di trasporto taxi, ha investito un uomo, trasportato presso l’ospedale Santo Spirito, dove è deceduto successivamente. Il conducente del taxi, 32enne italiano, è stato condotto in ospedale per accertamenti di rito. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire esatta dinamica dell’accaduto e per risalire l’identità della vittima, trovata priva di documenti.