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sabato 5 settembre 2026

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Roma, taxi investe e uccide pedone sul Lungotevere

Roma, taxi investe e uccide pedone sul Lungotevere
Foto Mauro Scrobogna/LaPresse 04-08-2023 Roma (Italia) Politica – Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Inaugurazione Posto di Polizia h24 in Pronto Soccorso – Nella foto: All’ospedale San Camillo Forlanini si inaugura il Posto di Polizia h24 in Pronto Soccorso August 04, Rome (Italy) Politics – San Camillo Forlanini Hospital, Inauguration of the Police Station 24 hours a day in the Emergency Room – In the photo: At the San Camillo Forlanini hospital, the 24-hour Police Station is inaugurated in the Emergency Department
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Indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire esatta dinamica dell’accaduto e per risalire l’identità della vittima, trovata priva di documenti

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un taxi sul Lungotevere dei Vallati a Roma. Le pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella serata di ieri, all’altezza del civico 19, dove un’auto Toyota C-HR, del servizio di trasporto taxi, ha investito un uomo, trasportato presso l’ospedale Santo Spirito,  dove è deceduto successivamente. Il conducente del taxi, 32enne italiano, è stato condotto in ospedale per accertamenti di rito. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire esatta dinamica dell’accaduto e per risalire l’identità della vittima, trovata priva di documenti. 

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