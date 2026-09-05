Olbia, accoltella quattro persone in un ristorante: un 30enne arrestato dai carabinieri

Paura nella tarda serata di ieri in un ristorante di sushi a Olbia, dove un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana e armato di coltello, ha aggredito la titolare del locale. Quattro persone sono rimaste ferite durante la colluttazione, una in modo più serio. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto al ristorante Ichi, nei pressi del passaggio a livello. Il locale era affollato quando l’uomo si è avvicinato alla cassa, dove si trovava la proprietaria, l’ha afferrata per un braccio e le ha puntato il coltello alla gola. La donna e l’aggressore sono poi caduti a terra. A quel punto alcuni clienti e dipendenti del ristorante sono intervenuti per soccorrere la titolare e fermare l’uomo.

Nella colluttazione quattro persone sono rimaste ferite: tre hanno riportato lesioni lievi, mentre una è rimasta ferita più gravemente. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri, che hanno immobilizzato l’uomo e lo hanno arrestato. Il 30enne è stato quindi accompagnato in ospedale per gli accertamenti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e chiarire il movente. Secondo la proprietà del ristorante, l’uomo era stato visto più volte nei pressi del locale, ma non era conosciuto dai titolari.