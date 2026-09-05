Milano, sversamento olii esausti nel Naviglio Grande

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per contenere la massa liquida che dal pomeriggio del 4 settembre si è sversata per circa 28 km sulle acque del Naviglio Pavese fino a raggiungere le porte di Milano. Nel corso dei lavori programmati di manutenzione della fognatura a Magenta, nelle acque del Naviglio Grande, è stata rilevata una macchia di presunto gasolio nel Naviglio. Le squadre del Comando di via Messina, in stretto coordinamento con la Protezione civile, utilizzando sette barriere di contenimento sono riuscite almeno in parte a frenare la corsa di questa sostanza, che sembrerebbe ricca di idrocarburi. Una parte di essa, seppur minima, ha raggiunto anche la Darsena. L’azione di prosciugamento della sostanza convergendo su un punto di raccordo in via Conchetto a Milano, dove è presente una chiusa che permetterebbe proprio ai soccorritori di bloccare e prosciugare quanto più possibile la sostanza. Presenti cinque mezzi vigili del fuoco che da ieri lavorano in stretta sinergia con il Comune di Milano e Città Metropolitana.