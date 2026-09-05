Milano, chiazza di gasolio nel Naviglio Grande: impiegate 7 barriere di contenimento

Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per contenere la massa liquida che dal pomeriggio di ieri si è sversata per circa 28 km sulle acque del Naviglio Pavese fino a raggiungere le porte di Milano. Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei lavori programmati di manutenzione della fognatura a Magenta, nelle acque del Naviglio Grande, è stata rilevata una macchia di presunto gasolio nel Naviglio. Le squadre del Comando di via Messina, in stretto coordinamento con la Protezione civile, utilizzando sette barriere di contenimento sono riuscite almeno in parte a frenare la corsa di questa sostanza che sembrerebbe ricca di idrocarburi.

Una parte di essa seppur minima ha raggiunto anche la Darsena. L’azione di prosciugamento della sostanza proseguirà per tutto il giorno convergendo su un punto di raccordo in via Conchetto a Milano, dove è presente una chiusa che permetterebbe proprio ai soccorritori di bloccare e prosciugare quanto più possibile la sostanza. Presenti cinque mezzi vigili del fuoco che da ieri lavorano in stretta sinergia con il Comune di Milano e Città Metropolitana.

All’altezza della Canottieri Milano lungo circa 600 metri, sono state montate delle panne, rotoli arancioni di materiale in grado di assorbire l’acqua inquinata che si trova in superficie e delle barriere un po’ più profonde per intercettare per esempio le alghe che hanno assorbito la materia oleosa. L’operazione è sostanzialmente riuscita e Darsena e Naviglio Pavese sono salvi (pochi residui hanno superato la barriera). Ora si lavora ancora all’altezza di via Ascanio Sforza/Tibaldi. Resta il problema a monte, nel Magentino. Sul posto è ancora presente l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli.