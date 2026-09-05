Corona aggredito a Milano, la denuncia in Questura: minacciato da due giovani amici del figlio

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha denunciato, nella notte, di aver subito minacce da parte di due giovani, amici del figlio, che gli hanno chiesto soldi, 500 euro, altrimenti avrebbero fatto del male al ragazzo. Corona ha denunciato quanto accaduto recandosi negli uffici della Questura di Milano e agli agenti ha mostrato anche le chat nelle quali vi erano le richieste di soldi e le minacce. Insieme con gli agenti, l’ex re dei paparazzi ha raggiunto il luogo stabilito per consegnare i soldi, in zona Città Studi, e quando è sceso dalla sua auto, una Range Rover, è avvenuta l’aggressione: uno dei due ragazzi, 20 anni, armato di catena, ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto. A quel punto sono intervenuti gli agenti che lo hanno fermato. L’altro ragazzo, invece, è riuscito a scappare. Il 20enne è stato denunciato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.