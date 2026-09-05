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sabato 5 settembre 2026

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Caso Epstein, Lapo Elkann: “Inaccettabile accostare il mio nome al suo, tutelerò la mia reputazione”

Caso Epstein, Lapo Elkann: “Inaccettabile accostare il mio nome al suo, tutelerò la mia reputazione”
Lapo Elkann (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)
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“Sono particolarmente sensibile ai temi degli abusi e della violenza, anche in ragione della mia triste esperienza personale”

“Come ho già dichiarato nei giorni scorsi, dopo le parole del Congressman Thomas Massie, ci sono temi sui quali non si può e non si deve transigere. Vedere il proprio nome accostato a quello di Jeffrey Epstein, in assenza di elementi che giustifichino tale associazione, è inaccettabile”. E’ quanto fa sapere Lapo Elkann. “Mi chiedo se l’utilizzo del mio nome non derivi dalla volontà di distogliere l’attenzione da altri e tutelerò la mia reputazione in ogni sede opportuna nei confronti di chiunque utilizzi impropriamente il mio nome o diffonda notizie del tutto prive di fondamento. Resto, in ogni momento, a completa disposizione delle autorità competenti per fornire ogni elemento, chiarimento o informazione che dovesse essere ritenuto utile”.

Ho incrociato Jeffrey Epstein due volte – ricostruisce Elkann – La prima a New York, ai tempi in cui ero assistente di Henry Kissinger, in un contesto pubblico in cui erano presenti figure del mondo della politica e della finanza e una seconda volta a Roma a un evento di business legato a Brasilinvest. Inoltre come facilmente verificabile negli archivi pubblici “c.d. Epstein Files” non c’è nessuna corrispondenza diretta tra me e lui. Sono particolarmente sensibile ai temi degli abusi e della violenza, anche in ragione della mia triste esperienza personale. È proprio questo uno dei motivi per cui, attraverso Fondazione LAPS, porto avanti da anni iniziative rivolte alle persone più vulnerabili, con particolare attenzione a donne e bambini vittime di violenza”. 

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