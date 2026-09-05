Bologna, liberato 23enne tenuto in ostaggio: arrestati tre presunti sequestratori

La Polizia di Stato di Bologna, all’esito di una operazione della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura bolognese e dalla Procura per i minorenni, ha liberato una operaio 23enne tenuto in ostaggio e ha arrestato tre presunti sequestratori. I dettagli dell’operazione e le fasi che hanno permesso di trarre in salvo la vittima saranno illustrati durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la sala riunioni della Questura di Bologna a cui interverranno Guglielmo Battisti, dirigente della Squadra Mobile e Michele D’Alonzo, responsabile della sezione criminalità organizzata.