Uccide la ex lanciandola dal viadotto della A1, poi si toglie la vita. La donna aveva chiamato il 112

“Addio a tutti”. E’ l’ultimo messaggio affidato a una storia su Instagram di Federico Vella, l’uomo di 36 anni che avrebbe ucciso la ex compagna Lorena Isceri, 45 anni, per poi togliersi la vita. I corpi sono stati trovati sotto un cavalcavia dell’autostrada A1, nel tratto in provincia di Firenze, all’altezza del bivio tra la Panoramica e la Direttissima. “Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti”, si legge nella storia pubblicata circa cinque ore fa.

Nell’ultimo post datato 12 agosto un carosello di immagini dei due insieme e la didascalia: “Certi incastri sono così perfetti che, anche se li separi, la forma dell’altro ti rimane addosso per sempre. A te, che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità. Sarò tuo anche se non posso più esserlo”. Sotto quest’ultimo post, si stanno moltiplicando i commenti offensivi contro Vella e di cordoglio per Lorena Isceri.

La donna aveva chiamato il 112

A far propendere gli investigatori per l’ipotesi del femminicidio-suicidio è una telefonata al 112 che, stando alle prime informazioni, sarebbe stata fatta proprio dalla donna. Probabilmente, sempre per chiedere aiuto, avrebbe telefonato anche a un amico. Così sarebbero partite le ricerche dell’auto su cui viaggiava la coppia.

Gli agenti della polizia stradale hanno trovato il veicolo fermo sulla corsia d’emergenza e poco dopo hanno visto il corpo dell’uomo giù dal viadotto. A poca distanza anche quello della donna. L’auto è stata sequestrata. Al vaglio degli investigatori della squadra mobile della questura di Firenze, coordinati dalla procura fiorentina, le telefonate partite dal cellulare della vittima per tentare di ricostruire cosa sia accaduto prima che l’auto si fermasse in corsia d’emergenza.

I due vivevano a Firenze e la loro relazione si era interrotta intorno alla metà di agosto. Secondo quanto ricostruito, Vella avrebbe dato un appuntamento alla ex e l’avrebbe fatta salire in auto per poi dirigersi verso l’autostrada.